Capodanno nutrizionista | 9mila calorie in più e 3 kg presi entro fine feste

Leggi su .com

(Adnkronos) – La maratona di cibo è cominciata ben prima di Natale, con cene e aperitivi tra colleghi, amici e conoscenti. E l'apoteosi c'è stata tra il 25 e il 26. "In questi 2 giorni, invece delle 1.800medie al giorno a persona, si calcola che si preparino pietanze per 4mila". Come ogni .L'articolo: “in più e 3 kg” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.