Cataniatoday.it - Capodanno live di di Canale 5, ingressi contingentati in piazza Duomo: maxi schermi all'Università

Leggi su Cataniatoday.it

Lavori in corso aper il montaggio del grande palco che ospiterà il concerto a ingresso gratuito di fine anno. L'evento, in diretta su5, è stato voluto dalla Regione Siciliana per promuovere l’immagine della Sicilia in ambito nazionale.dalin.