Sbircialanotizia.it - Capodanno: dalle lenticchie, al cotechino, allo champagne, i prezzi variano per il cenone

Leggi su Sbircialanotizia.it

Indagine di Altroconsumo in 12 catene di supermercati, ipermercati e discount tra Roma e Milano Per ildi, i protagonisti immancabili sono lee il, il salmone affumicato e, naturalmente, il panettone o il pandoro, accompagnati da spumante oper il brindisi di mezzanotte. Ma quanto costa realmente portare in .