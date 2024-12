Cataniatoday.it - Capodanno al Joyce Irish Pub

Leggi su Cataniatoday.it

Il modo giusto per festeggiare un evento è farlo a due passi dalla via principale della città, in uno dei locali storici di Catania, il ##Pub. La compagnia giusta con la più bella musica italiana ed internazionale riarrangiata in chiave elettroacustica, è suonata dalla Traccia3 con.