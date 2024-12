Salernotoday.it - Capodanno 2024: fervono i preparativi per il concerto in piazza della Libertà, più corse metro

Leggi su Salernotoday.it

Numeri da record per l’allestimento ina Salerno per ildove si esibirà Giorgia il prossimo 31 dicembre per salutare insieme a decine di migliaia di persone l'anno vecchio e brindare all'anno nuovo. La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno con il.