Camaiore in ansia per la scomparsa di un anziano | manca da casa da Natale

– Non dà più notizie di sé dalla sera di. Un uomo, ex barista, di, è uscito intorno alle 17 del 25 dicembre e da allora non se ne sa più nulla.Immediato l’allarme della famiglia, preoccupata per le sorti del proprio congiunto, che ha allertato le forze dell’ordine. Una task force dei vigili del fuoco e delle associazioni di volontariato si è subito messa sulle tracce dell’uomo, anche con l’ausilio dei cani molecolari, ma fino alla mattina del 27 l’esito, che si è concentrato nell’area urbana di, è negativo. Accorato l’appello del figlio dell’uomo: “Buona sera – scrive – sono il figlio di Nicola che aveva il bar in piazza accanto a Gisberto il fotografo. Da oggi pomeriggio (25 dicembre, ndr) non è più tornato a. Abbiamo allertato le forze dell’ordine per la ricerca e se qualcuno oggi lo avesse visto o ha notizie mi scriva o chiami il 112 per favore”.