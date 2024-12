Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Via Tomori? Prezzo e possibili destinazioni

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Fikayoal: il difensore centrale inglese, classe 1997, infatti, potrebbe lasciare i rossoneri - dopo quattro anni di onorata militanza - nell'imminente sessione invernale di. L'ex Chelsea ha perso il posto da titolare in rossonero nelle ultime settimane: l'allenatore Paulo Fonseca gli preferisce Matteo Gabbia e Malick Thiaw e sta dando loro continuità e fiducia.ha accettato la panchina senza lamentarsi ma, secondo la 'rosea', è chiaro che non possa essere felice del momento che sta vivendo nel. Con Stefano Pioli, nel 2022, era stato uno dei cardini dello Scudetto rossonero ed era entrato nel giro della Nazionale inglese. Ora, però, è uscito dal giro dei titolari del Diavolo e da quello dei 'Tre Leoni'.