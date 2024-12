Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Centrocampista, Ricci nel mirino. Ma non soltanto

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato dei possibili movimenti delneldi gennaio 2025, focalizzando la propria attenzione sul possibile approdo in rossonero di Samuele, ma non. Andiamo, però, per ordine. Secondo quanto si 'respira' intorno alla stanza dei bottoni di 'Casa', ha evidenziato il quotidiano torinese, neldi gennaio ildovrebbe essere protagonista. Per vari motivi. I risultati - scadenti - ottenuti sul campo e una rosa poi rivelatasi corta, in particolare a metà campo, hanno portato il managementista a cambiare i piani rispetto alle previsioni iniziali. Il club, infatti, non aveva previsto di muoversi a gennaio, sulla falsariga di quanto accaduto nelle ultime sessioni invernali di. Stavolta, invece, c'è necessita e, dunque, sembra che saranno almeno due gli innesti nell'organico di mister Paulo Fonseca.