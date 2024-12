Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Pianese proiettata verso il nuovo anno. Si riparte dall’Ascoli

Chiuso il 2024 con il prezioso pareggio sul campo del Perugia (1-1) e 25 punti all’attivo, lariprenderà il suo cammino il giorno della Befana: i bianconeri, in posticipo, lunedì 6 gennaio, ospiterl’Ascoli, per la seconda giornata del girone di ritorno. Per il match sarà da valutare la disponibilità degli infortunati Pacciardi e Papini, assenti nelle ultime uscite, mentre Remy tornerà abile e arruolabile: il difensore ha infatti scontato al Curi il suo turno di squalifica. Sarà un iniziodavvero impegnativo, per le zebrette. Domenica 12 gennaio, alle 15, giocherin trasferta, in casa del Campobasso, sette giorni dopo, allo stesso orario, ospiteril Pescara: la squadra i Baldini ha 41 punti e coabita, in testa alla classifica, con Ternana ed Entella. E sarà proprio l’Entella, l’avversaria che Simeoni e compagni incrocersabato 25 gennaio, in esterna a Chiavarti, con start alle 17,30.