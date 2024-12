Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie B. Due giornate di stop per mister Possanzini

L'allenatore del Mantova punito per "espressioni irriguardose" rivolte agli ufficiali di gara ROMA - In merito alla 19esima giornata di andata diB, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Fabrizio Brignani e Simone Trimboli (Mantova), Alessandro Caporale (Cosenza), Paolo Ghiglion