Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Pecchia "Dobbiamo dare risposte a noi stessi, Delprato out"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

'L'obiettivo finale è chiaro:tenerci stretta la categoria'. PARMA - "Non ci saranno Enrico(infortunato, ndr.) ed Estevez, che non è ancora del gruppo. Detto questo nonpensare a chi è fuori. Anche fossimo in 11, oppure in 10,pensare alla partita, all'aspetto me