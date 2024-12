Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Inter. Calhanoglu "Manca ancora qualcosa per essere al top"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il centrocampista nerazzurro: "La mia speranza è di chiudere qui la carriera" ROMA - "Chiudere la carriera in nerazzurro? Me lo auguro, è la mia speranza. Anche perché ormai non sono più così giovane. E nelnon si può mai sapere cosa accadrà. Ma sicuramente resterò il più a lungo possibile".