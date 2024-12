Ildifforme.it - Caivano, tensioni a un mese dagli sgomberi: perché Don Patriciello non ha celebrato la messa di Natale

Leggi su Ildifforme.it

Già da settimane, la Chiesa è sempre meno frequentata e le famiglie preferiscono non mandare i bambini né all'oratorio né al catechismo. Gliavvenuti lo scorso novembre hanno aggravato la situazione, convincendo la parrocchia a non addobbare la Chiesa come di consuetoL'articoloa unDonnon haladiproviene da Il Difforme.