Cagliari-Inter Nicola pensa a due cambi La probabile formazione

Davideospita l’nell’ultima gara del 2024. I sardi dovranno fare a meno di qualche pedina: l’obiettivo – difficile – à quello di tornare a fare punti dopo l’amara sconfitta nello scontro diretto contro il Venezia.– Simone Inzaghi è pronto ad affidarsi ai suoi big in avanti in attesa di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana contro Juventus, Atalanta e Milan. Sabato però, ci sarà l’ultima partita dell’anno con la trasferta alla Domus Arena contro il. Dopo la dura sconfitta contro il Venezia nel primo vero match-point salvezza, i sardi adesso sfideranno l’in piena corsa scudetto. La sconfitta contro i lagunari, ha lasciato a Davidel’infortunio di Mina che sarà valutato nella giornata di oggi, alla vigilia. Un altro nome che rischia di essere out è quello di Luvumbo, già fuori dai convocati nella gara contro il Venezia.