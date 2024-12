Ilgiorno.it - Brescia, no all’aperitivo tricolore in piazza Vittoria. La decisione della questura

Leggi su Ilgiorno.it

– L’aperitivoanche se non nella forma prevista si farà. Lo assicurano gli organizzatori dell’evento che sabato si sarebbe dovuto tenere in un bar in. Sono gli stessi che il 13 dicembre scorso avevano organizzato un corteo a cui avevano partecipato circa 500 persone con lo scopo di chiedere tutela per i nativini. A confermare che la manifestazione si svolgerà è Difendi: realtà vicina alla destra radicale, composta da più movimenti associativi e politici. Venerdì mattina uno dei responsabili ha incontrato il Questore di, che gli ha comunicato la scelta di Prefettura edi proibire l’evento nella forma presentata in un locale pubblico. La stessaè stata comunicata alle associazioni che rappresentano le idee del centro sinistra che hanno organizzato una contromanifestazione e che hanno pure l’intenzione di riunirsi comunque.