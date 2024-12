Ilpiacenza.it - Braciere in casa per scaldarsi, due intossicati gravi da monossido

Leggi su Ilpiacenza.it

Due persone sono rimaste gravemente intossicate dalle esalazioni di un, acceso probabilmente per ri, all'interno di un'abitazione in via Galla a Podenzano. Qui, intorno alle 20,30 del 26 dicembre, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme all'automedica del 118 di Piacenza e a.