Bollette di luce e gas, in arrivo una nuova stangata: rischio maxi-aumenti a inizio 2025

I prezzi dell’energia tornano a crescere e, di conseguenza, potrebbero arrivare brutte notizie sul fronte delledie gas per cittadini e imprese. Negli ultimi giorni è in salita la quotazione del gas e le previsioni non sono rosee: adel nuovo anno potrebbe superare i 50 euro al megawattora. Questiderivano dalle tensioni che riguardano sia il fronte russo-ucraino che quello mediorientale. Non a caso proprio in queste ore il prezzo del gas è salito a 48 euro al megawattora sulla scia delle dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, che mette in dubbio l’ipotesi di un’intesa per mantenere aperti i flussi verso l’Europa attraverso l’Ucraina. Ma cosa succederà ai prezzi dell’energia e alle? Una previsione arriva da Massimo Ricci, direttore della divisione Energia di Arera (l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente), in un’intervista al Sole 24 Ore.