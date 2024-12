Bolletta luce +182% per vulnerabili

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.52 Nel primo trimestre 2025, laelettrica per i "clienti" serviti in Maggior Tutela aumenterà del 18,2%. Lo rende noto l'Arera. L'aumento riguarda circa 3,4 milioni di clienti sopra i 75 anni, percettori di bonus sociale, disabili, utilizzatori di apparecchiature salva-vita. L'aumento è legato a tensioni geopolitiche in aree strategiche, al rialzo stagionale dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e alle quotazioni del gas per la stagione invernale.