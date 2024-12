Lapresse.it - Belgrado, studenti serbi in protesta al ministero dell’Istruzione

Gliuniversitarihanno lasciato pile di vecchi libri davanti all’edificio del. Il gesto rientra tra le proteste di strada quasi quotidiane dopo il crollo, quasi due mesi fa, di una tettoia di cemento che ha ucciso 15 persone a Novi Sad, nel nord del Paese. Alle 11:52, ora esatta del crollo, si sono tenuti blocchi del traffico in varie località dellaa, come ogni venerdì dall’incidente del 1° novembre, che durano 15 minuti per le 15 vittime.