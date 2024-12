Anteprima24.it - Baronissi, Petta: “Approvato il Bilancio di previsione 25-27. Pianificazione strategica che sintetizza la nostra visione”

Tempo di lettura: 5 minutiIl Consiglio Comunale dihaildiper il triennio 2025-2027, un atto che segna un passo importante per il futuro del territorio. Il, che non prevede aumenti delle imposte, si concentra su interventi strategici per lo sviluppo sostenibile, il miglioramento dei servizi e il benessere della comunità.“Ildiè un risultato importante, il primo di questa Amministrazione, e rappresenta un passo concreto verso la realizzazione degli impegni presi con i cittadini. Questo documento è il frutto di un lavoro collettivo e condiviso, che ha coinvolto con responsabilità tutte le componenti istituzionali. Abbiamo voluto costruire unche garantisse servizi e standard di qualità senza aumentare la pressione fiscale.