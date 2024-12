Calcionews24.com - Barcellona, Yamal rassicura: «Tornerò più forte che mai, è solo questione di tempo»

Leggi su Calcionews24.com

L’asso del, reduce da un infortunio, è pronto a ritornare in campo con la maglia blaugrana Lamine, stella del, sta smaltendo il dolore alla caviglia destra dopo l’infortunio patito contro il Leganes, match perso di misura dai catalani. Ecco le parole su X del giocatore in un video RITORNO – «Sono in .