Attacco missilistico dei ribelli Houthi contro l' aeroporto di Tel Aviv

yemenitihanno rivendicato unl'di Tel, secondo un comunicato ufficiale diffuso oggi. Al momento, non ci sono informazioni confermate su eventuali danni o vittime causati dall'. Le autorità israeliane non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'incidente. Il gruppo ribelle yemenita, Ansar Allah, ha afferma di aver lanciato un "missile balistico ipersonico"l'Ben Gurion di Tel, secondo quanto dichiarato dal portavoce del gruppo, Yahya Saria, citato dalla Tass. "Le forze missilistiche yemenite hanno condotto un'operazione militare speciale, attaccando l'Ben Gurion nel quartiere occupato di Jaffa (Tel) con un missile balistico ipersonico Palestine-2. Il missile ha raggiunto il suo obiettivo, l'operazione ha provocato vittime e la sospensione dei voli", ha affermato Saria, come riportato dal canale tv vicino agli, Al Masirah TV.