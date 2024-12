Ecodibergamo.it - Atalanta, Ruggeri fermo: salta la Lazio. Gasp all’Olimpico pensa al 3-4-1-2

CALCIO. Nuovo forfait in casa nerazzurra per la gara di sabato 28 dicembre, in programma alle 20,45 con la: l’esterno è alle prese con una capsulite articolare post-trauma al piede destro. Tra i 24 convocati Scalvini e Vlahovic.