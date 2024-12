Agrigentonotizie.it - Arriva il reddito di povertà per le famiglie meno abbienti: ecco cosa serve per richiederlo

Leggi su Agrigentonotizie.it

Via libera dalla giunta regionale ai criteri per l’erogazione deldi, il sostegno “una tantum” per levoluto dal presidente della Regione, Renato Schifani e che ha una dotazione di 30 milioni di euro. Il contributo di solidarietà a fondo perduto garantirà.