Ilfattoquotidiano.it - Arrestato un 17enne per violenza sessuale aggravata e minaccia aggravata nei confronti di una minorenne

Avrebbe violentato unain un bagno pubblico e poi l'avrebbeta di morte per farla tacere. Queste i reati contestati a undalla polizia del commissariato di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) che risponde di. Le indagini condotte e coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria hanno ricostruito quanto avvenuto lo scorso novembre quando ilaggredì una ragazzina all'interno di un bagno pubblico. In seguito la vittima futa di morte per non farla parlare. In base agli elementi raccolti il giudice per le indagini preliminari ha emesso la custodia cautelare in carcere, eseguita il 18 dicembre, per il giovane che è stato portato nel carcere minorile di Catanzaro.