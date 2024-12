Fanpage.it - Anna Pepe: “Il rap è una scena di maschi, le altre artiste non rischiano abbastanza. Con Gaia collaborerei”

Leggi su Fanpage.it

Unica donna tra i dieci artisti più ascoltati in Italia negli Spotify Wrapped del 2024,parla in un'intervista del confronto con i colleghi rapper: "Io unica donna tra i dieci artisti più ascoltati in Italia? Forse lenon, ma non è colpa loro". E su: "È un’artista di cui ho tanta stima: è raffinata, sensibile, cool".