Alpinisti dispersi sul Gran Sasso individuato un corpo durante il sorvolo in elicottero Le ricerche proseguono con sonar e unità cinofile

Leggi su Open.online

il primoin, reso possibile dal mitigarsi delle condizioni meteorologiche, è statouno dei corpi dei duedi Santarcangelo di Romagnada cinque giorni sul. Luca Perazzini e Cristian Gualdi sono rimasti bloccati a 2.700 metri d’altezza, dopo essere scivolati in un Canalone. Dopo l’sos, l’ultimo segnale degli smartphone è stato captato domenica 22 dicembre. Da allora solo silenzio. Mentre intorno la bufera di neve ha rallentato lee reso impossibile l’arrivo dei soccorritori. Venerdì 27 dicembre undel Soccorso alpino ha effettuato una ricognizione nell’area e haun, non è ancora stato possibile accertare di chi si tratti I due amici di Santarcangelo di Romagna sono stati risucchiati nel bianco assoluto, la condizione estrema in cui terra e cielo non esistono e ci si ritrova immersi in uno spazio bianco accecante.