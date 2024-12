Pronosticipremium.com - Allenamento di Capodanno: sito bloccato e sold out in meno di due ore

La Roma sta cercando di rimettersi in carreggiata per il 2025, con l’obiettivo di trasformare le difficoltà iniziali in un nuovo slancio, forte del sostegno dei suoi tifosi. L’arrivo di Claudio Ranieri ha segnato un punto di svolta, portando diverse vittorie all’Olimpico e riaccendendo l’entusiasmo del pubblico. Tuttavia, il grande ostacolo rimane il rendimento in trasferta: la squadra non è ancora riuscita a ottenere una vittoria fuori casa in questa stagione, un problema che pesa e che dovrà essere affrontato nei prossimi appuntamenti chiave.La Roma è chiamata a due sfide fondamentali: domenica 29 dicembre, i giallorossi saranno ospiti del Milan a San Siro per un big match di vitale importanza. Solo pochi giorni dopo, il 5 gennaio, arriverà uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il derby con la Lazio, che aprirà il nuovo anno.