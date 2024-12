Casertanews.it - Alla chiesa di San Francesco la presentazione del libro "NoTe"

Leggi su Casertanews.it

Il 28 dicembre 2024 presso ladi Sandi Paola, in via Sandi Paola a Caserta, si terrà un evento con ladel” di Sabina Russo nell’ambito della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro.