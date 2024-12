Brindisireport.it - Al via la seconda edizione del Gala dello Sport: convegno e premiazione associazioni

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Dopo il grande successo della primatorna a Brindisi ilgrande appuntamento che coniuga l’informazione sulla riformaal riconoscimentoivo per atleti e società Asd e Ssd distintisi per meriti agonistici nel corso dell’anno 2024, in particolare.