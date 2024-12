Ilfattoquotidiano.it - Al Senato arriva la legge di Bilancio, in corso la discussione in vista del voto: segui la diretta

Inizia l’ultimo step per ladi, che dopo un peraccidentato alla Camera èta di fatto blindata nell’Aula del, dove dovrebbe avere il via libera in tempi record. Quasi certamente, il governo porrà l’ennesima richiesta di fiducia che fa decadere le proposte di modifica. In Aula è inlamentre ilfinale è atteso per il 28 dicembre all’ora di pranzo. Con una modalità inedita, la Manovrain Aula senza mandato al relatore. A sorpresa Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissionea Palazzo Madama, ha annunciato di aver dato le proprie dimissioni da relatore per stigmatizzare il fatto che anche quest’anno uno dei due rami del Parlamento (stavolta appunto il) non ha tempo di discutere il testo e deve votarlo a scatola chiusa.