Iltempo.it - "Al lavoro per portarla a casa". Tajani su Sala: l'azione sotto traccia della Farnesina

"Dal giorno del fermo"giornalista Cecilia"stiamo seguendo la vicenda". "Questa mattina la nostra ambasciatrice è stata oltre mezz'ora con la giornalista e l'ha trovata in buona salute. Si spera di liberarla il prima possibile. È quello che stiamo cercando di fare con la massima riservatezza". Lo ha affermato al Tg4 il ministro degli Esteri, Antonioin merito dell'arresto in Irangiornalista italiana. Il titolareha detto cheha potuto sentire due volte i genitori e di essere lui stesso in contatto con i familiari di. "Gli ho parlato più volte per aggiornarli", ha dichiarato. "Ancora non sono chiare le imputazioni che vengono attribuite" a Cecilia, ha spiegato il capodiplomazia italiana che spiega: "Ora cercheremo di fare quello che abbiamo fatto con Alessia Piperno, l'altra giovane italiana arrestata qualche mese fa e che siamo riusciti a riportare a