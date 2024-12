Inter-news.it - Agoumé nel mirino dei top club europei? L’ex Inter piace a due spagnole

Luciensi sta ben disimpegnando con la maglia del Siviglia, cui è stato ceduto dall’nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Tre topsi sono messi sulle sue tracce in vista della prossima stagione.LA NOTIZIA – Lucien, ex calciatore dell’, fa gola a tre topper un possibile ingaggio nella finestra estiva di mercato. Il centrocampista del Siviglia, come riportato da Sport Mediaset, è sul taccuino di Atlético Madrid, Barcellona e Arsenal, squadreessate al suo cartellino in considerazione delle prestazioni da lui garantite in questo inizio di stagione e delle potenzialità viste in lui. Una continuità di rendimento gli garantirebbe la possibilità di veder incrementate le sue possibilità di ingaggio da parte di un topa livello europeo.