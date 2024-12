Sbircialanotizia.it - Aereo precipitato in Kazakistan, recuperata seconda scatola nera

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lo strumento potrebbe far luce sulla causa del disastro in cui hanno perso la vita 38 personeladell'passeggeri della Azerbaijan Airlinesinil giorno di Natale. Lo strumento potrebbe far luce sulla causa del disastro in cui hanno perso la vita 38 persone. Secondo quanto ha ribadito .