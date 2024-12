Riminitoday.it - Addio alla psicologa che aiutava i campioni sportivi, è stata docente nelle università di Rimini e Urbino

Leggi su Riminitoday.it

Con grande dolore l'amministrazione comunale disi unisce al lutto per la perdita di Monica Paliaga, figura di grande spessore e riferimento imprescindibile per tutta la comunità. Per anni, Monica, come delegato provinciale dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha.