Ad ’Annaliso’ di Poviglio non riesce l’exploit alla ’Corrida’

E’ Federica Uliano la vincitrice dell’edizione 2024 de "La Corrida", andata in onda sulla rete nazionale Nove e condotta da Amadeus. Dunque, non ce l’ha fatta il 36enne Andrea Brozzi, di, che nella vita lavora nella pizzeria di famiglia nella Bassa mantovana. Andrea, nei panni di "Annaliso" ha partecipato a "La Corrida", arrivando finofinale trasmessa in tv la sera di Natale. Davanti alle telecamere il concorrente reggiano ha proposto una sua particolare versione di "Bellissima" di Annalisa, l’artista preferita da Brozzi. "Mi sono innamorato di lei al primo momento che l’ho vista", ha raccontato il concorrente nelle precedenti puntate. Con parrucca rossa, vistoso trucco e sgargianti stivaletti,non ha raggiunto i primi posti, con la vittoria che è andata invece a Federica Uliano, 24 anni, interpretando l’Hallelujah di Leonard Cohen.