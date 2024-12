Ilfattoquotidiano.it - A Milano dal 30 dicembre “zone rosse” per chi è violento o pregiudicato: dove sono e quanto durano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il debutto sarà il 30e dureranno tre mesi. Il prefetto diClaudio Sgaraglia ha firmato un provvedimento prefettizio “contingibile e urgente” in vigore da appena prima di Capodanno fino al 31 marzo che prevede il divieto di stazionamento per chi è molesto o ha precedenti per droga, furti o rapine e altri reati che lo rendono un pericolo per la sicurezza pubblico. Riguarderà le aree più delicate della città, ovvero piazza Duomo, ledella movida della Darsena e dei Navigli e le stazioni di Porta Garibaldi, Rogoredo e Centrale,le forze di polizia potranno quindi disporre l’allontanamento immediato di chi è, molesto o considerato pericoloso contribuendo, nelle intenzioni, ad aumentare anche la percezione di sicurezza.La decisione è stata presa nella seduta di oggi del comitato per l’ordine che si è concentrato sulle misure in vista del Capodanno, quando nelle stazioni e nella zona di Duomo e movida si prevede la presenza di molte persone con l’idea che servano “interventi mirati” contro “le situazioni di degrado ambientale e di criminalità”.