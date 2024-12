Napolitoday.it - A due passi da piazza Mercato nascerà un nuovo impianto sportivo all'aperto

È stato firmato l’accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, il Comune di Napoli e Sport e Salute S.p.A., per il trasferimento al Comune del contributo di € 249.845,62 per la realizzazione di unpolifunzionaleall’, in piazzetta.