Zero Day | Robert De Niro guida un super cast nella serie Netflix

Il colosso dello streamingha condiviso in rete il trailer diDay, la mini-in arrivo in piattaforma dal 10 febbraio 2025.La mini-è stata ideata da Eric Newman (Narcos) in team con Noah Oppenheim (Jackie) e dal giornalista Michael Schmidt. InDay viene portata sul piccolo schermo la caccia al responsabile di un terrificante attentato informatico che ha devastato il territorio americano.Deinterpreta l’uomo incaricato dal governo per cercare i responsabili. Nelspiccano anche i nomi illustri di Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Joan Allen, Connie Britton, Matthew Modine, Angela Bassett e Dan Stevens.La sinossi ufficiale della mini-recita: “All’indomani di un devastante attacco informatico, un ex presidente (De) è incaricato di trovare i responsabili e cercare la verità poco prima che sia sferrato un altro attacco.