Oasport.it - Zaynab Dosso sprinta verso il 2025 per farsi trovare pronta a tutti gli appuntamenti

Per l’appuntamento del giovedì di Sprint2u ospiteLa 25enne velocista azzurra ha vissuto certamente la miglior stagione della sua carriera con due straordinari bronzi, ai mondiali indoor di Glasgow sui 60 e agli europei di Roma sui 100 metri, migliorando anche in entrambe le discipline i suoi record italiani, ma non è riuscita ad arrivare alle Olimpiadi di Parigi nella miglior condizione, per i postumi di un leggero infortunio patito agli europei, e da lei sottovalutato. Nelè certa di fare ulteriore tesoro delle esperienze passate, puntandonuovi importanti obiettivi in tutte le più importanti competizioni internazionali in programma, sia al coperto che all’aperto. Conduce: Ferdinando Savarese