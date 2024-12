Novaratoday.it - Volley A1 femminile, una Igor determinata fa suo il derby di Pinerolo

Leggi su Novaratoday.it

Successo pesantissimo per lain casa di: le azzurre escono vittoriose in quattro set dal secondoconsecutivo e conquistano tre punti pesanti, trascinate dalle giocate di Ishikawa (MVP per lei) e del duo centrale (15 per Bonifacio, 14 per Aleksic, incluso il muro.