Fanpage.it - Vincenzo Salemme: “Natale in casa Cupiello omaggia Eduardo senza paragoni. Dopo 50 anni di lavoro, penso a una pausa”

Giovedì 26 dicembre in prima serata su Rai1,porta in scena Natale in. A Fanpage.it: "Il paragone non mi ha mai sfiorato l'idea, epoche e attori con un umanità interpretativa superiore, io poi aDe Filippo non somiglio proprio". Una paura in particolare, quella di non farcela più a reggere questi ritmi in teatro: "50diincessante, forse dovrò prendermi una pausa".