Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2024 ore 20:30

DEL 26 DICEMBRE ORE 19.20 DARIO ANTOLINIUN SALUTO E BUONE FESTE DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, CON CODE IN INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE, RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINASULLA– NAPOLI INVECE, RISOLTO L’INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO, CON LA CIRCONE IN DIREZIONETORNATA REGOLARE.CI SPOSTIAMO A, RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE ALBERATURE PERICOLANTI SONO CHIUSE LE COMPLANARI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO E PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI.CHIUSO INOLTRE VIALE DELLA VILLA DI PLINIO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEI PESCATORI NEI DUE SENSI DI MARCIA.INFINE,È ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.