Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2024 ore 07:30

DEL 26 DICEMBRE ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIAUN SALUTO E BUONE FESTE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPRUDENZA SULL’A1 MILANO NAPOLI PER MATERIALI DISPERSI TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO CON LA DIRAAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.INFINEÈ ON LINE LA NUOVA APP DI ASTRAL INFOMOBILITÀ!VI INVITIAMO A SCOPRIRE LE NUOVE FUNZIONI, SELEZIONANDO I CANALI RICEVERETE NOTIZIE IN TEMPO REALE SUI PERCORSI E ARGOMENTI CHE PREFERITE.INOLTRE È POSSIBILE PIANIFICARE IL VOSTRO VIAGGIO CON TUTTE LE SOLUZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E DICAPITALE.