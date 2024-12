Agrigentonotizie.it - Via Empedocle, 600 mila euro per mettere ordine nei parcheggi: ecco il progetto

Manutenzione e razionalizzazione dei, individuazione di nuove aree di sosta e maggiore decoro per i marciapiedi, che verranno rifatti e resi accessibili anche ai disabili.Sono questa alcune delle finalità delapprovato in via definitiva nei giorni scorsi dalla giunta.