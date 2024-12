Ilgiorno.it - Varese, incendio in uno scantinato in via Orrigoni: evacuate due persone

Leggi su Ilgiorno.it

, 26 dicembre 2024 –, la sera del 25 dicembre, in unodi un’abitazione in viadue. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, mettere in sicurezza l’edificio e portare in salvo due. Stando alle prime informazioni, le fiamme si sono sprigionate ieri, 25 dicembre, poco prima delle 22, in unodi un palazzo di via. Lanciato l’allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala. L’è stato subito circoscritto, ma le operazioni di spegnimento sono durate a lungo e si sono protratte anche nella prima mattinata di oggi. I pompieri stanno ancora lavorando per cercare le cause del rogo. Le duestanno bene, non hanno riportato né ferite né intossicazioni.