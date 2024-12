Vannacci | solidale con vittime dei reati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.01 "La mia solidarietà va soprattutto alledei delinquenti non ai detenuti che stanno scontando la giusta pena per le loro malefatte". Così il generale Roberto, eurodeputato della Lega, replica all'invito rivolto da papa Francesco ai detenuti di Rebibbia a "non perdere la speranza".auspica che "la stessa speranza che il Santo Padre invoca per i carcerati" venga espressa "anche e soprattutto per ledella criminalità".