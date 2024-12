Oasport.it - United Cup 2025: i precedenti degli italiani contro svizzeri e francesi

Leggi su Oasport.it

LaCupscatterà ufficialmente domani tra Sydney e Perth e l’Italia cercherà di conquistare un posto nei quarti di finale nel gruppo D con Francia e Svizzera. Sarà un girone non scontato per gli azzurri, visto che le formazioni inserite nel raggruppamento mettono in campo giocatori e giocatrici di discreta competitività.La prima sfida contrapporrà l’Italia alla Svizzera e al maschile quindi dovrebbe andare in scena l’intra Flavio Cobolli e Dominic Stricker. Due giocatori che si conoscono estremamente bene e a livello juniores hanno giocato addirittura insieme in doppio e vinto il Roland Garros under 18 nel 2020. Un solo precedente in singolare tra i due, nel 2023 alle Next Gen ATP Finals: a vincere fu il romano con il punteggio di 4-2 3-4(7) 4-1 4-2.Al femminile invece si affronteranno Jasmine Paolini e Belinda Bencic: nei duedatati a prevalere è stata l’elvetica che ha vinto in un ITF a Las Vegas a fine 2018 con un doppio 6-3 e si è ripetuta nelle finali di Billie Jean King Cup del 2022 per 7-5 6-3.