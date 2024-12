Reggiotoday.it - Ultimo appuntamento dell’anno con i volontari di Plastic Free all’Arena dello Stretto

Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria si prepara a chiudere l’anno in bellezza lunedì 30 dicembre, con uno speciale evento di clean up e sensibilizzazione ambientale che avrà luogo.L’iniziativa fa parte della serie di eventi organizzati in occasione della 52esima edizione del.