Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-12-2024 ore 16:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in primo piano e di 38 morti circa 30 sopravvissuti bilancio dell’incidente avvenuto ieri nell’ovest del Kazakistan dove un volo dell’azerbaigian Airlines precipitato con a bordo 62 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio mistero sulle cause dell’incidente delle analisi della scatola nera è superata nella notte media russi indipendenti ipotizzano del velivolo possa essere stato colpito per errore dalla contraerea Cesena giornata di lutto nazionale oggi in Azerbaijan è una neonata è morta congelata La notte di Natale nel sud della striscia di Gaza mentre Israele hamas continuano a chiudersi a vicenda di complicare gli spazi per aggiungere una tregua uccisi cinque di Forte questa notte nell’enclave palestinese male forte di te la prima di aver colpito una c’era la zia dista intanto la moglie di Assad ha nuovamente la leucemia e sarebbe per morire secondo i media britannici torniamo in Italia Papa Francesco ha aperto la seconda Porta Santa del Giubileo oggino di Rebibbia spalancate le porte del cuore ognuno sa come farlo ognuno sa dov’è la porta è chiusa o semichiusa ognuno sa ha detto il pontefice nella sua omelia mi prendo se la porta santa del carcere Il papà ha dato oggi abbiamo spalancato Questa è un segnale della porta del nostro cuore e detenuti ha detto non perdere la speranza e questo è il messaggio che voglio darvi dare a tutti noi io il primo la speranza mai del la cronaca Una donna di 66 anni è morta Mentre suo marito di 73 la figlia di 28 sono stati ricoverati in gravissime condizioni a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata la notte scorsa nella loro abitazione a Forni di Sopra in provincia di Udine S primi accertamenti il monossido potrebbe essere stato sprigionato dal sistema di riscaldamento dell’abitazione andiamo in Abruzzo con il miglioramento della situazione medio sono infatti di riprendere i complessi operazioni di corso di due alpinistignoli di scherzi da domenica 22 dicembre sul Gran Sasso le squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza sono Infatti giunte di nuovo alla base della partenza della funivia per Campo Imperatore per coordinare la ripresa delle attività cerca di delfini si scivola in un canalone mentre scendevano dalla vetta ai soccorsi si presentano comunque difficile oggi si escludono eventuali tentativi a terra in quanto il rischio valanghe marcato È previsto un miglioramento delle condizioni meteo ed è stato dimesso dall’ospedale ad Ancona la ventisettenne di origine peruviana che ieri è rimasta ferita dopo essere volato fuori dalla giostra la palla del Luna Park natalizio Ale siete in Piazza Pertini Forse per rottura di alcune cinghie sicurezza che dovevano trattenere la passeggiata a bordo in seguito agli accertamenti eseguiti le condizioni della ragazza non sono risultati gravi Anzi è stata dimessa dall’ospedale Sta bene sull’episodio sta svolgendo indagini la polizia il gioco è stato chiuso sequestrato è la l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa